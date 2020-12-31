МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в четверг днем, при этом с начала года котировки упали на 20% на фоне пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.39 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,35% — до 51,45 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,33%, до 48,24 доллара за баррель. С начала года котировки опустились в среднем на 21-22%, в начале года нефть стоила больше 60 долларов за баррель.

В текущем году пандемия коронавируса стала главной темой на мировых рынках. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. Ограничительные меры во всем мире привели к падению мировой экономики, в результате из-за ожиданий по спросу нефтяные цены упали. Нефть слабо дешевеет в последний день 2020 года

Самое сильное за год месячное падение котировок нефти было зарегистрировано в марте. Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса с 1 апреля были сняты. Позднее странам альянса удалось заключить новое соглашение, которое учитывает влияние второй волны пандемии.

Нефтяные цены 6 марта упали на 10%, а 9 марта — на 25%, после объявления пандемии снижение котировок продолжилось. Суммарно за март нефть марок WTI и Brent подешевела почти вдвое — примерно с 44 и 49 долларов до 21 и 23 долларов соответственно. 20 апреля нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на Нью-Йоркской фьючерсной товарной бирже (NYMEX) достигали минус 40,32 доллара за баррель. Ожидания в экономике-2021: год робких надежд

Весной и летом цены на WTI и Brent частично восстановились, в сентябре и октябре котировки сдержала вторая волна пандемии, а в ноябре цены выросли на 27% из-за новостей о вакцине. Теперь рынки ожидают заседания ОПЕК+, которые запланированы на ближайшие дни. Заседание ОПЕК+ по условиям сделки альянса с февраля состоится 4 января, а накануне пройдет встреча министерского мониторингового комитета, который вынесет рекомендации по будущим параметрам соглашения.