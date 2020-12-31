2020-12-31T14:07:30+03:00
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2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201231/832724885.html
Евро на выходные и праздники вырос на 11 копеек
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и праздники, вырос на 11,08 копейки — до 90,7932 рубля, курс доллара не изменился и составил 73,8757 рубля, следует... ПРАЙМ, 31.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и праздники, вырос на 11,08 копейки — до 90,7932 рубля, курс доллара не изменился и составил 73,8757 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные, выросла на 5 копеек, составив 81,4886 рубля.
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