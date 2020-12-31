МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и праздники, вырос на 11,08 копейки — до 90,7932 рубля, курс доллара не изменился и составил 73,8757 рубля, следует из данных Банка России. Россия стала первой экономикой Европы

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные, выросла на 5 копеек, составив 81,4886 рубля.

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