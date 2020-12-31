МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют слабую смешанную динамику в последний день года в надежде на восстановление экономики в 2021 году и в ожидании статистики с рынка труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 0,01% — до 30299 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,1%, до 12854,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,01%, до 3724 пунктов. Российский рынок акций закрыл год ростом на 8%

Оптимистичный конец года помогает сгладить весеннюю ситуацию — рынки акции восстановились после мартовского падения, несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса. Беспрецедентные шаги, предпринятые мировыми центробанками, и увеличение государственных расходов помогли инвесторам сосредоточиться на возможностях роста, несмотря на экономический кризис.

"Это помогло трем основным индексам США в 2020 году сто раз достичь рекордного закрытия торгов, при этом Dow Jones в тринадцатый раз достиг исторического максимума на закрытии в среду", — пишет газета Wall Street Journal.

Экономист ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski) сказал газете, что рыночное ралли в последние недели отражает оптимизм инвесторов относительно перспектив экономики в следующем году. "Есть надежда, что мы увидим синхронизированное восстановление мировой экономики в 2021 году", — сказал эксперт.

"Рынок считает, что в следующем году все будет хорошо", — добавил инвестиционный менеджер Aberdeen Standard Investments Джеймс Эти (James Athey).

В то же время в четверг трейдеры ждут статистику из США, которая укажет на состояние рынка труда крупнейшей мировой экономики.

По прогнозам аналитиков, министерство труда страны сообщит о росте числа первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 декабря, на 30 тысяч, до 833 тысяч заявок.

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