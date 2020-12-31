МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Новый год не предвещает россиянам стремительного восстановления доходов, а перспективы рубля остаются туманными. Все это отразится и на автомобильном рынке в 2021 году — рост средневзвешенной цены на новые автомобили в России может достичь 10%, считают опрошенные агентством Прайм эксперты, а продажи упадут на 5-6%. Средний размер автокредита в России вырос до рекордных показателей

Основным фактором, влияющим на цены, по-прежнему останется курс валюты. В сложных экономических условиях руку помощи россиянам протянет правительство – в будущем году 12,5 миллиарда рублей планируется направить на программы льготного лизинга и автокредитования, что позволит поддержать продажи.

Лидерами по популярности у россиян останутся те же модели, в массовом сегменте это машины отечественного и корейского производства. Успех предрекают и китайским машинам, в том числе и на вторичном рынке.

ТРИУМФ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В этом году сложилась уникальная ситуация- в авторитейле трижды меняли видение будущего.

"Накануне 2020 года смотрели в будущее с умеренным оптимизмом, в апреле — с крайним пессимизмом, но затем ситуация оказалась всё же не такой драматичной", — отмечает президент ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Вячеслав Зубарев.

Серьезное падение рынка в первом полугодии, закрытие салонов и остановка производств сказались на снижении продаж не только в этот период, но и привели к дефициту автомобилей во второй половине года.

Слабеющий рубль, закрытие границ — все это влияет на рост продаж уже несколько месяцев. Вместе с тем, по его оценкам эксперта, массовых банкротств дилерских предприятий не произошло, и в целом отрасль находится в рабочем состоянии.

"Благодаря программам господдержки, а также автокредитованию, продажи авто получили максимальный драйвер для роста", — признает и генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Так, в ноябре зафиксировано рекордное число выданных автокредитов с начала года – увеличение на 31% в количестве и на 29% в денежном эквиваленте.

Таким образом, потребительский спрос был максимально удовлетворён осенью, когда клиенты автосалонов в сентябре-октябре заказывали машины, а забирали только в ноябре-декабре из-за дефицита по причине спроса, превышающего предложение.

ЧТО БУДЕТ В 2021 ГОДУ

Очевидно, что состояние рынка 2021 года будет определяться ростом цен и уровнем доходов населения, считает Зубарев. "В целом, перспектива просматривается очень осторожно — есть ощущение, что клиентский спрос выдыхается, и уже в первом квартале ситуация резко изменится", — поясняет он.

Поскольку пока нет перспектив для роста доходов населения, существенным моментом станет поддержка спроса со стороны правительства через льготные программы кредитования.

Регулярное повышение цен на автомобили продолжится в январе, но резкого скачка — более 2-3% — эксперт не предвидит. Понятно, что ни один производитель не может долго работать в убыток и, соответственно, поднимет цены, покрывая дополнительные расходы из-за падения курса рубля.

Если курс доллара, который оказывает прямое влияние на стоимость машин, продолжит расти, то рост средневзвешенной цены на новые автомобили в двадцать первом году в России может достичь 10%, полагают в агентстве "Автостат". Начиная с 2014 года, средневзвешенная цена нового автомобиля в стране выросла на 66%. При этом в текущем году ее рост (+6,5%) оказался ниже по сравнению с ростом курса доллара (более 10%).

"Это объясняется изменением структуры самого рынка, который сместился в сторону продаж более доступных моделей", —добавляет директор "Автостата" Сергей Целиков.

По расчетам агентства, в 2021 году объем рынка новых легковых автомобилей может составить от 1 млн 250 тысяч до 1 млн 520 тысяч единиц, что будет соответствовать либо падению на 12% (пессимистический сценарий), либо росту на 5% (оптимистический) относительно 2020 года.

Но более реальным специалистам видится базовый сценарий, когда объем рынка составит 1 млн 350 тысяч машин, что на 5-6% ниже, чем в 2020 году.

С последним прогнозом согласен и Мигаль. Ожидаемое падение продаж он связывает с уменьшением потребительского спроса: большинство россиян покупали и брали в кредит новые авто, не дожидаясь декабря, опасаясь роста цен на авто.

Стимулом к удорожанию машин также может стать введение увеличения ставок утильсбора, добавляет основатель компании "Баланс-Платформа" Леван Назаров. Это больше отразится на зарубежной технике, нежели на отечественных автомобилях. Однако основным фактором, влияющим на цены, все же является курс валюты.

Суммарно, по его предположениям, стоимость автомобилей может вырасти в пределах 7-10% в течение года в зависимости от модели и комплектации. При этом рост цены будет плавным.

КАКИЕ МОДЕЛИ ОБРЕЧЕНЫ НА УСПЕХ

В 2021 году популярностью будут пользоваться примерно те же модели, что и в 2020-м. Традиционно основную долю продаж новых авто составляют представители массового сегмента отечественного и корейского производства: вариации Lada, KIA и Hyundai, говорит Мигаль.

В сегменте SUV россияне с нетерпением ожидают появления KIA Telluride, Hyundai Tucson 4, Nissan X-Trail 4, Toyota RAV4 5, а также других новинок кроссоверов и внедорожников.

"Помимо этого, лидерами продаж 2021 года могут стать модели китайских автомобилей, которые уже в этом году увеличили показатели продаж в среднем на 40%", — считает он.

Популярность китайских машин растёт и на вторичном рынке. Наиболее востребованы модели Chery — в четвёртом квартале они занимали около 32% продаж всех брендов КНР. На втором месте — LIFAN с долей в 23,4%, на третьем — Geely с 18%.

Логично предположить, что меньшим спросом в 2021 году будут пользоваться те модели, которые подорожают с 1 января. В основном это касается иномарок, производство которых не локализовано в России.

Так, автомобили японских брендов (Nissan, Toyota, Suzuki), чешских (SKODA Superb, SKODA Octavia Combi) и немецких (Mercedes-Benz GLS, BMW X3) прибавят в цене минимум 5% из-за повышения утилизационного сбора. Представительство BMW в России уже объявило об увеличении прайсов с января 2021 года на 4,5%.

Рост цен ожидается и в сегментах автомобилей, производство или сборка которых налажены в России. С учётом роста курсов евро и доллара, автомобили Lada после Нового года прибавят в цене 12-20%, KIA Seltos, KIA Ceed, базовая вариация KIA Sorento увеличат стоимость в среднем на 15 — 45 000 рублей.

ТРЕНДЫ-2021

В целом по авторынку России Мигаль спрогнозировал несколько трендов. Прежде всего, продолжение программ господдержки автомобильной отрасли: сумма субсидий составит 17,5 млрд рублей, которые пойдут на программы льготного автокредитования, льготного лизинга и доступной аренды, субсидии на газомоторную технику, госзакупки автотранспорта и гранты ФРП на локализацию производства автокомпонентов.

В начале года дефицит автомобилей на рынке может сохраниться. Дольше всего (два-три месяца) придётся ждать популярные модели: Kia Seltos и Sorento, практически все кроссоверы и внедорожники BMW, Mercedes-Benz. Время до выдачи моделей других премиальных брендов — Lexus, Porsche, Land Rover, Audi — составит от 2 до 6 месяцев. Нехватка будет ощущаться и в массовом сегменте — Hyundai, VW, Mazda, Suzuki также будет сложно получить день в день.

По мнению специалиста, причиной дефицита в 2021 году станет не повышенный спрос — он практически исчерпал себя, — а сокращение производства автоконцернами для повышения собственной прибыли.

"Дело в том, что погоня за долей на рынке в 2020-м стала невыгодна производителям автомобилей — получить лучшую динамику продаж возможно только демпингом цен. Таким образом, заводы работают в ноль и даже в минус. Гораздо выгоднее для них создать искусственный дефицит своих моделей и на этом фоне поднять цены на них", — подытожил эксперт.