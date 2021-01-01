МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. По итогам ушедшего года рубль потерял к доллару и евро более 15 и 24% соответственно, в 2021 году ожидается, что российская валюта избежит сильных колебаний, рассказал телеканалу "360" советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов. Основной причиной инфляции названо ослабление рубля

По его словам, в среднем рубль по отношению к американскому доллару обесценился в 2020 году на 11%. При этом в кризис 2008 года показатель доходил до 47% — то есть был выше практически в пять раз.

"Мы видим, что курс рубля в последнее время имеет тенденцию к укреплению. Это означает, что иностранные инвесторы начинают переходить обратно в российские активы. Следующий год, я думаю, будет гораздо более стабильным", — отметил эксперт.

Курс рубля определяют ряд факторов, среди которых основной — среднегодовая цена на нефть. По сравнению с 2019 годом в 2020-м она понизилась примерно на 35%. При этом при "существенном обесценивании" поведение рубля было достаточно стабильным.

"Связь с нефтью уже не такая сильная, как была в кризис 2008 года. Во-вторых, в последнее время рубль начал опять укрепляться, так как цена на нефть стала расти и уровень неопределенности вокруг ситуации с коронавирусом тоже стал меняться", — отметил эксперт.

Улатов считает, что цены на нефть будут меняться, в отличие от 2020года, не так сильно. Также открытым остается вопрос санкций. Пока неясно, какие именно ограничения наложат США в наступившем году.

Также, по словам эксперта, следует обратить внимание и на то, как будет проходить третья волна коронавируса. "Ввиду того, что все верят, что вакцинация начнется, фактор коронавируса будет все меньше влиять на поведение инвесторов", — заключил он.

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