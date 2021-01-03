МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Чтобы с максимальной выгодой покупать валюту, нужно придерживаться нескольких правил. Прежде всего, стоит отслеживать динамику курсов, следить за тенденциями, чтобы научиться прогнозировать поведение рубля в ближайшей перспективе. Также будет полезно умение предугадывать, в какую сторону двинется отечественная валюта, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов. На какие валюты стоит делать ставку в 2021 году, кроме доллара

Не стоит поддаваться панике или ажиотажу, когда рубль резко проседает, и граждане начинают осаждать обменные пункты. "В таком случае велик риск купить валюту на максимуме цены. Всегда есть возможность отката – валюта постоянно растет или снижается в зависимости от разных обстоятельств. Стоит переждать период повышенного спроса, дождаться небольшого снижения курса и тогда купить валюту", — советует эксперт.

Также стоит приучить себя к регулярной покупке валюты – примерно раз в месяц или чаще. Стоит принимать во внимание, что обычно к концу месяца рубль немного укрепляется к доллару и евро, так как наступает период налоговых выплат у российских компаний-экспортеров. Из-за высокого спроса на рублевую ликвидность в этот период рубль обычно укрепляется к иностранным валютам на 1-1,5 рубля.

По словам Иванова, не нужно никогда приобретать доллары и евро на всю имеющуюся сумму – в случае каких-то непредвиденных обстоятельств могут потребоваться деньги и тогда валюту придется продавать, что принесет потери.

Эксперт посоветовал покупать валюту не в обменниках, а на бирже, что дает возможность покупать доллары и евро по максимально выгодному курсу. Однако такой способ подойдет, если совершать регулярные и крупные покупки. Небольшие объемы валюты лучше совершать в банках.

"Покупка валюты может оправдать себя в горизонте 3-5 лет – именно за такой период рубль стабильно обесценивается, а курсы иностранных валют растут. То есть, если покупать валюту, то этот запас лучше не трогать и не продавать в течение длительного времени. Это даст максимальную возможность для получения выгоды", — заключил эксперт.

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