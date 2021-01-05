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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210105/832748549.html
Рубль перешел к снижению против доллара и евро после попыток роста
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Курс рубля после попыток инерционного роста в первые минуты торгов вторника перешел к снижению против доллара и усилил падение к евро, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 05.01.2021
рубль, московская биржа, валюта, торги, новости, рынки, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Курс рубля после попыток инерционного роста в первые минуты торгов вторника перешел к снижению против доллара и усилил падение к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск вторника повышался на 21 копейку – до 74,54 рубля, курс евро рос на 49 копеек, до 91,45 рубля. С утра доллар опускался до 73,99 рубля, евро — до 90,85 рубля, хотя сначала рос до 90,98 рубля.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,6% — до 50,8 доллара за баррель, корректируясь после обновления накануне максимумов с марта 2020 года выше 53 долларов.