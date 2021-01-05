МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Курс рубля после попыток инерционного роста в первые минуты торгов вторника перешел к снижению против доллара и усилил падение к евро, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи падает на 1% в начале торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск вторника повышался на 21 копейку – до 74,54 рубля, курс евро рос на 49 копеек, до 91,45 рубля. С утра доллар опускался до 73,99 рубля, евро — до 90,85 рубля, хотя сначала рос до 90,98 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,6% — до 50,8 доллара за баррель, корректируясь после обновления накануне максимумов с марта 2020 года выше 53 долларов.