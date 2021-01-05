МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций и рубль перешли к росту на фоне скачка нефтяных цен после сообщений по ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Страны ОПЕК+ вновь сели за стол переговоров

Индекс Мосбиржи к 18.23 мск повышался на 0,3% — до 3360 пунктов, обновляя исторические максимумы. Долларовый индекс РТС почти не менялся, находясь около 1425 пунктов.

Ранее во вторник индекс Мосбиржи опускался до 3302 пунктов, индекс РТС — до 1387 пунктов.

Курс доллара к 18.22 мск снижался на 6 копеек — до 74,27 рубля, евро повышался на 9 копеек — до 91,05 рубля. Ранее во вторник российская валюта, напротив, слабела и доллар достигал 75,29 рубля.

Однако в минусе торговалась и нефть, которая сейчас растет примерно на 3,5%, приближаясь к 53 долларам за баррель марки Brent. Смене настроений способствовали сообщения, пусть пока и со ссылкой на источники, что Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по будущему сделки ОПЕК+. Как написало издание The Wall Street Journal, страны договорились сохранить текущие условия соглашения в феврале и не наращивать добычу нефти.