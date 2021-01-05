2021-01-05T18:48:00+03:00
2021-01-05T18:48:00+03:00
2021-01-05T18:48:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210105/832752355.html
Российский рынок акций и рубль перешли к росту после сообщений по ОПЕК+
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций и рубль перешли к росту на фоне скачка нефтяных цен после сообщений по ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи к 18.23 мск повышался на 0,3% —... ПРАЙМ, 05.01.2021
рубль, ртс, мосбиржа, биржи, новости, рынки, валюта, индексы
https://1prime.ru/images/83227/11/832271176.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/11/832271176.jpg
https://1prime.ru/images/83227/11/832271173.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/11/832271173.jpg
https://1prime.ru/images/83227/11/832271149.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/11/832271149.jpg
https://1prime.ru/energy/20210105/832752292.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций и рубль перешли к росту на фоне скачка нефтяных цен после сообщений по ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Мосбиржи к 18.23 мск повышался на 0,3% — до 3360 пунктов, обновляя исторические максимумы. Долларовый индекс РТС почти не менялся, находясь около 1425 пунктов.
Ранее во вторник индекс Мосбиржи опускался до 3302 пунктов, индекс РТС — до 1387 пунктов.
Курс доллара к 18.22 мск снижался на 6 копеек — до 74,27 рубля, евро повышался на 9 копеек — до 91,05 рубля. Ранее во вторник российская валюта, напротив, слабела и доллар достигал 75,29 рубля.
Однако в минусе торговалась и нефть, которая сейчас растет примерно на 3,5%, приближаясь к 53 долларам за баррель марки Brent. Смене настроений способствовали сообщения, пусть пока и со ссылкой на источники, что Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по будущему сделки ОПЕК+. Как написало издание The Wall Street Journal, страны договорились сохранить текущие условия соглашения в феврале и не наращивать добычу нефти.