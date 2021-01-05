МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Саудовская Аравия достигла с Россией компромисса по будущему сделки ОПЕК+, страны договорились сохранить текущие условия соглашения в феврале и не наращивать добычу нефти, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Цены на нефть растут в ожидании итогов встречи ОПЕК+

"Саудовская Аравия и Россия достигли компромисса,… договорившись сохранить текущий уровень добычи в феврале и затем перейти к ее росту в марте", — пишет издание, ссылаясь на слова своих источников.

Договоренность по данному вопросу планировалось достичь в понедельник, но страны ОПЕК+ не пришли к консенсусу и решили продолжить встречу во вторник, 5 января.

Накануне, как заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане, ОПЕК+ обсуждал две опции — рост добычи нефти в феврале на 500 тысяч баррелей в сутки и сохранение январских параметров. Первую, по словам источников РИА Новости, поддерживала Россия, вторую — Саудовская Аравия и большинство остальных стран, объясняя свою позицию все еще имеющейся на рынке неопределенностью из-за COVID-19.

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях на 7,2 миллиона.

При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ все так же взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.