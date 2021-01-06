МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду днем, находясь у максимумов с февраля, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать итоги прошедшего накануне заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.58 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86% — до 54,06 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 50,06 доллара за баррель.

Во вторник ОПЕК+ завершил свое двухдневное заседание, на котором определил параметры сделки сразу на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить. Цены на нефть растут в ожидании итогов встречи ОПЕК+

На этом фоне стоимость нефти марки WTI впервые с 26 февраля поднялась выше 50 долларов, а стоимость марки Brent превысила 54 доллара в ночь на среду. Это также является максимумом с 26 февраля.

"Несмотря на это оптимистичное соглашение, нам кажется, что решение Саудовской Аравии отражает признаки ослабления спроса по мере возобновления ограничений (связанных с распространением коронавируса — ред.)", — полагают аналитики Goldman Sachs, чье мнение приводит агентство Рейтер.