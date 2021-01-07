ВАШИНГТОН, 7 янв — ПРАЙМ. Биржевые индексы DOW и S&P 500 закрылись ростом, несмотря на протесты в Вашингтоне, а NASDAQ – снижением. Акции оружейных компаний США сильно выросли на фоне событий в Вашингтоне

По состоянию на 24.00 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,44% — до 30829,40 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,57%, до 3748,14 пункта. Между тем индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,61%, до 12740,79 пункта.

Рост двух индексов произошел, несмотря на массовые протесты в Вашингтоне, где сторонники президента Дональда Трампа захватили здание конгресса, сорвав заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов.

С другой стороны, в штате Джорджия, согласно прогнозам СМИ, победу в втором туре выборов в сенат в двух округах одержали кандидаты от Демократической партии, что означает переход контроля над сенатом к демократам. Теперь они будут контролировать обе палаты, что дает будущей администрации избранного президента Джо Байдена возможность проводить свою политику.

"Инвесторы практически сразу говорят, что это будет означать трату больших средств на поддержку физических лиц и большую вероятность заключения сделок по инфраструктуре. В этом всем еще, возможно, скрыто допущение, что будет легче получить деньги для штатов для более эффективного распространения вакцины (от коронавируса)", — цитирует слова ведущего экономиста компании Robertson Stephens Wealth Management Жанетт Гарретти ресурс Marketwatch.

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