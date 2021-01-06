МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть ускорился после публикации данных минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране. свидетельствуют данные торгов. Fitch оценило решение ОПЕК+ для рынка нефти

По состоянию на 19.11 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,18% — до 54,23 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,86%, до 50,36 доллара за баррель. Днем стоимость нефти росла на 0,2-0,8%, а также кратковременно переходила к снижению.

Ранее минэнерго США обнародовало данные, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 8 миллионов баррелей, до 485,5 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 2,1 миллиона баррелей. Кроме того, добыча нефти в США не меняется уже четвертую неделю, оставаясь на уровне в 11 миллионов баррелей в день.

Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания ОПЕК+. Накануне альянс определил параметры сделки сразу на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить.