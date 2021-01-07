МОСКВА, 7 янв — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду закрылись с понижением более чем на 2,0% после скачка доходности казначейских облигаций США, ослабившего привлекательность драгоценного металла для инвесторов. Российский рынок акций закрылся ростом на поддержке нефти

"Рост доходности долгосрочных гособлигаций США является негативным фактором для золота, — отметил Майкл Армбастер, управляющий партнер Altavest. – Если доходность 10-летних бумаг продолжит расти, то цены на золото, вероятно, будут снижаться".

Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла максимума с марта в районе 1,06%. Более высокая доходность долговых бумаг США может уменьшить спрос на золото, которое не приносит купонного дохода.

Внимание инвесторов в среду было сосредоточено на втором туре выборов в сенат в Джорджии. "Победа обоих кандидатов от Демократической партии, скорее всего, окажет повышательное давление на доходность гособлигаций, поэтому золото может в краткосрочной перспективе продолжить дешеветь, даже несмотря на дальнейшее ослабление доллара США".

Февральские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 45,80 доллара, или 2,3%, по 1908,60 доллара за унцию. В ходе электронных торгов в среду котировки достигали отметки 1962,50 доллара за унцию после выхода протоколов декабрьского заседания Федеральной резервной системы США. Во вторник золото достигло 2-месячного ценового максимума.

Мартовские фьючерсы на серебро завершили день с понижением на 60 центов, или 2,2%, по 27,042 доллара за унцию.

Ставки доходности облигаций накануне перешли к росту после сообщений о возможности победы обоих представителей Демократической партии на выборах в Джорджии. Успех демократов на этих выборах означает для них получение контроля над обеими палатами конгресса, что даст возможность избранному президенту Джо Байдену увеличивать госдолг для реализации своих политических планов.

По мнению аналитиков, более масштабные меры налогово-бюджетного стимулирования, продвигаемые демократами, могут оказать давление на рынок гособлигаций ввиду наращивания выпуска долговых бумаг и роста инфляционных ожиданий.

В определенный момент ФРС "не станет терпеть рост доходности гособлигаций и сделает контроль за кривой доходности бумаг частью своей политики", полагает Армбастер. "Если ФРС когда-либо объявит о решении контролировать доходность гособлигаций, это окажет крайне серьезную поддержку котировкам золота", — говорит он.

Участники рынка также отчасти объясняют снижение цен на золото консолидацией позиций инвесторов после роста цен. Биржевые индексы в США закрылись разнонаправленно на фоне протестов

"Фьючерсы на золото и серебро в начале торгов вторника подешевели на фоне обычной фиксации прибыли краткосрочными трейдерами и некоторой технической консолидации после достижения 2-месячного максимума золотом и 4-месячного – серебром", – сообщает Джим Викофф, старший аналитик Kitco.com.

"Технически у быков, владеющих февральскими фьючерсами на золото, есть сильное преимущество на ближайшее будущее, поскольку восходящий тренд цен на драгоценный металл сохраняется на дневном графике", — уточняет Викофф.

"Следующая цель быков — при экспирации февральских контрактов удержать котировки выше прочного сопротивления, соответствующего максимуму ноября 1973,30 доллара ", — отмечает эксперт. Он добавляет, что медведи постараются опустить котировки ниже прочной поддержки 1900 долларов.

Цены на золото снизились, несмотря на вышедший в среду отчет Automatic Data Processing, указавший на снижение занятости в частном секторе США. Согласно представленным данным, число рабочих мест в частном секторе в декабре снизилось на 123 000, что стало первым снижением с апреля.

Тем временем мартовские фьючерсы на медь на COMEX прибавили 0,3%, достигнув 3,6505 доллара за фунт, максимума с февраля 2013 года.

Котировки меди получили поддержку в том числе со стороны "новых опасений относительно предложения, которые возникли в связи с перебоями в поставках из одной шахты в Перу, которые обусловлены трудовыми спорами", сообщили аналитики Zaner Metals.

Апрельские фьючерсы на платину снизились на 0,8%, до 1110,20 доллара за унцию, а мартовские фьючерсы на палладий упали на 1,8%, достигнув 2448,10 доллара за унцию.

Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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