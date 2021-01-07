ЛОНДОН, 7 янв — ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent пока не отреагировала на события, происходящие в США, накануне торги завершились в положительной зоне, свидетельствуют данные торгов. Биржевые индексы в США закрылись разнонаправленно на фоне протестов

Торги нефтью в среду завершились в "зеленой зоне" на публикации данных минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,06% — до 54,19 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,18%, до 50,52 доллара за баррель. Днем стоимость нефти росла на 0,2-0,8%, а также кратковременно переходила к снижению.

Конгресс в соответствии с конституцией США должен утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. По их итогам победу одержал Джо Байден, набрав 306 голосов против 232 у действующего и не признающего поражение президента Дональда Трампа.

Вскоре после начала заседания обеих палат конгресса протестующие, прибывшие в Вашингтон, чтобы выразить поддержку Трампу, ворвались в конгресс и окружили его. Работа конгресса была прекращена, законодатели эвакуированы. Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу.

У здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть пострадавшие.

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