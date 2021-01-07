ЛОНДОН, 7 янв — ПРАЙМ. Биржи США и курс доллара на рынке форекс пока слабо реагируют на попытки захвата Капитолия в США, основная реакция ожидается в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. Цена нефти Brent и WTI немного упала на фоне беспорядков в Вашингтоне

По состоянию на 02.06 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,08% — до 30793 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,04%, до 12662 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,05%, до 3751,88 пункта.

Однако доходность долговых бумаг США начала рост. Так, доходность 10-летних гособлигаций США превысила 1% впервые с марта. На рынке форекс курс доллара существенно не изменился.

По мнению экспертов, основная реакция рынков на события в Вашингтоне начнется в четверг утром.

У здания Капитолия в среду вечером произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть пострадавшие.

Конгресс в соответствии с конституцией США должен утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. По их итогам победу одержал Джо Байден, набрав 306 голосов против 232 у действующего и не признающего поражение президента Дональда Трампа.

Вскоре после начала заседания обеих палат конгресса протестующие, прибывшие в Вашингтон, чтобы выразить поддержку Трампу, ворвались в конгресс и окружили его. Работа конгресса была прекращена, законодатели эвакуированы. Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу.

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