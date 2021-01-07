МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Акции ряда американских компаний, производящих оружие, сильно выросли до фоне событий в Вашингтоне, свидетельствуют данные торгов. Байден призвал протестующих в Вашингтоне отступить

Согласно данным торгов, наблюдается, в частности, рост акций таких компаний, как Sturm Ruger и Smith & Wesson.

Ранее протестующие, собравшиеся в столице США Вашингтоне в поддержку действующего президента Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу на прошедших осенью выборах демократа Джозефа Байдена. В Вашингтоне объявили о введении комендантского часа.

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