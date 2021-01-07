2021-01-07T01:29:45+03:00
2021-01-07T01:29:45+03:00
2021-01-07T01:29:45+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210107/832757770.html
Акции оружейных компаний США сильно выросли на фоне событий в Вашингтоне
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Акции ряда американских компаний, производящих оружие, сильно выросли до фоне событий в Вашингтоне, свидетельствуют данные торгов. Согласно данным торгов, наблюдается, в... ПРАЙМ, 07.01.2021
сша, новости, экономика, впк
https://1prime.ru/images/83275/77/832757765.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83275/77/832757765.jpg
https://1prime.ru/images/83275/77/832757762.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83275/77/832757762.jpg
https://1prime.ru/images/83275/77/832757759.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83275/77/832757759.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210107/832757725.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Акции ряда американских компаний, производящих оружие, сильно выросли до фоне событий в Вашингтоне, свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным торгов, наблюдается, в частности, рост акций таких компаний, как Sturm Ruger и Smith & Wesson.
Ранее протестующие, собравшиеся в столице США Вашингтоне в поддержку действующего президента Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу на прошедших осенью выборах демократа Джозефа Байдена. В Вашингтоне объявили о введении комендантского часа.
Читайте также:
В Вашингтоне протестующие ворвались в здание конгресса США