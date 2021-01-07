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Котировки акций на Токийской бирже подскочили на фоне протестов в США
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Котировки акций на Токийской бирже подскочили в четверг на фоне протестов у Капитолия в США. По сообщению агентства Киодо, ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок... ПРАЙМ, 07.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТОКИО, 7 янв — ПРАЙМ. Котировки акций на Токийской бирже подскочили в четверг на фоне протестов у Капитолия в США.
По сообщению агентства Киодо, ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, достиг 27447,82 иены, что на 391,88 иен выше, чем на момент закрытия прошлых торгов.
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