ТОКИО, 7 янв — ПРАЙМ. Котировки акций на Токийской бирже подскочили в четверг на фоне протестов у Капитолия в США. Биржи США и доллар слабо реагируют на события у Капитолия

По сообщению агентства Киодо, ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, достиг 27447,82 иены, что на 391,88 иен выше, чем на момент закрытия прошлых торгов.

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