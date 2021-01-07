МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти марок Brent и WTI немного упала на фоне беспорядков, происходящих в столице США Вашингтоне, свидетельствуют данные торгов. Цены на золото снизились

По состоянию на 02.16 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,04 % — до 54,14 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,06 %, до 50,46 доллара за баррель.

Конгресс в соответствии с конституцией США должен был утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. По их итогам победу одержал Джо Байден, набрав 306 голосов против 232 у действующего президента Дональда Трампа, который не признал поражение.

Вскоре после начала заседания обеих палат конгресса протестующие, прибывшие в Вашингтон, чтобы выразить поддержку Трампу, ворвались в конгресс и окружили его. Работа конгресса была прекращена, законодатели эвакуированы. Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. У здания Капитолия произошли столкновения сторонников Трампа и полиции. По последним данным, одна женщина погибла, не менее 20 человек были задержаны полицией после беспорядков.

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