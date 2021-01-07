МОСКВА, 7 янв — Dow Jones. Инвесторы в среду вкладывались в акции компаний, чувствительных к экономической ситуации, и избавлялись от бумаг крупных технологических компаний и американских гособлигаций, рассчитывая на новое масштабное увеличение государственных расходов в США после того, как демократы получили контроль над сенатом по итогам второго тура выборов в Джорджии. Котировки акций на Токийской бирже подскочили на фоне протестов в США

Участники рынка остались относительно спокойны даже после того, как сторонники президента Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия, протестуя против победы Джо Байдена на президентских выборах.

Индекс Dow Jones Industrial Average, состоящий преимущественно из акций циклических компаний, подскочил на 437,80 пункта, или на 1,4%, до 30829,40 пункта, за счет роста бумаг банков и производителей, которые серьезно пострадали во время пандемии коронавируса.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые с марта поднялась выше 1%, поскольку инвесторы ожидали наращивания государственных долговых обязательств, более стремительного роста ВВП и ускорения инфляции. Цены на золото при этом упали на 2,3%, что стало самым существенным однодневным снижением с начала ноября, ввиду падения спроса на активы-убежища.

До инцидента в Капитолии DJIA демонстрировал рост на 631 пункт, кратковременно впервые в истории превысив отметку в 31 000 пунктов.

"Рынок учитывает в котировках все хорошие новости и оптимизм по поводу восстановления темпов экономического роста", — отметила Прия Мисра, директор по мировой стратегии на рынках ставок в TD Securities. Настрой инвесторов по поводу дальнейших перспектив и так уже улучшился ввиду начавшейся вакцинации от коронавируса, а теперь они ожидают еще более масштабного увеличения государственных расходов, направленного на стимулирование роста экономики, добавила она.

По результатам прошедших во вторник выборов в Джорджии победу одержали оба представителя Демократической партии. Биржи США и доллар слабо реагируют на события у Капитолия

Многие трейдеры ранее ожидали, что ситуация на рынке в 2021 году будет по большей части продолжением предыдущего года. Большинство инвесторов полагали, что республиканцам удастся сохранить контроль над сенатом, и это будет сдерживать достижение политических целей демократической президентской администрации. Кроме того, рост числа случаев заражения Covid-19 означал, что многие американцы по-прежнему будут вынуждены оставаться дома.

Данные факторы на фоне замедленного роста ВВП должны были подстегнуть рост акций, особенно технологических компаний, до новых максимумов.

Результаты выборов в Джорджии стали для рынка неожиданностью, заставив инвесторов вкладываться в акции банков, компаний производственного сектора и прочих секторов, которые выиграют от дальнейших мер налогово-бюджетного стимулирования. Бумаги Goldman Sachs и Caterpillar подскочили более чем на 5,0%, а индекс Russell 2000, отслеживающий компании с малой капитализацией, повысился на 4,0%.

S&P 500 прибавил 21,28 пункта, или 0,6%, достигнув 3748,14 пункта.

Nasdaq Composite, в котором большой вес имеет технологический сектор, опустился на 78,17 пункта, или на 0,6%, до 12740,79 пункта. Акции крупных технологических корпораций, таких как Apple, Microsoft и Amazon.com, упали более чем на 2,0% ввиду опасений по поводу того, что Демократическая партия, получив контроль над конгрессом, будет осуществлять повышение налогов и ужесточение надзора за технологическими гигантами.

Однако в течение дня эти опасения, судя по всему, притупились. Некоторые инвесторы и аналитики отметили, что не считают изменение политики неизбежным. Кроме того, по их мнению, демократы более умеренного толка могут сдерживать наиболее прогрессивные инициативы.

Победа обоих демократов на выборах в Джорджии означает, что у Демократической партии будет половина мест в сенате, тогда как право решающего голоса будет оставаться за избранной вице-президентом Камалы Харрис.

В преддверии ноябрьских президентских выборов в США трейдеры ожидали, что демократы получат контроль над Белым домом и сенатом, поэтому делали ставку на циклические акции, в частности, на бумаги небольших компаний.

Отчасти благодаря этим ожиданиям доходность гособлигаций США восстановилась с отметок вблизи рекордных минимумов. Участники рынка полагали, что расходы правительства будут расти, приводя к увеличению предложения на рынке гособлигаций и ускорению инфляции. Оба этих фактора обычно оказывают давление на котировки долговых бумаг США.

Кристофер Харви из Wells Fargo Securities сообщил, что ищет возможности для инвестиций в нефтегазовом секторе после того, как в прошлом году вложился в бумаги компаний с малой капитализацией, а также в акции компаний финансового и производственного секторов. Эксперт считает, что циклические акции ждет стремительный рост.

Тем временем нефть марки Brent поднялась в цене на 1,4% до 50,63 доллара за баррель, максимального уровня закрытия с февраля.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 набрал 1,4%.

Азиатские фондовые индексы преимущественно понизились. Японский Nikkei 225 опустился на 0,4%, южнокорейский Kospi – на 0,7%. Гонконгский Hang Seng сумел набрать 0,2%, а китайский Shanghai Composite – 0,6%.

— Авторы Caitlin McCabe, caitlin.mccabe@wsj.com, Sam Goldfarb, sam.goldfarb@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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