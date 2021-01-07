МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в четверг на фоне утверждения Конгрессом представителя демократов Джо Байдена президентом страны, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал о влиянии беспорядков в США на мировую экономику

По состоянию на 17.54 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,29% — до 30920,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,62%, до 12948,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,87%, до 3780,81 пункта.

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) и индекс широкого рынка S&P 500 в ходе торгов среды обновили рекордные значения, достигнув отметок в 31022,65 пункта и 3783,04 пункта соответственно. Снизился лишь индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека. Позднее, в четверг, Конгресс все же утвердил избрание Джо Байдена на пост президента.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на статистику по рынку труда США. За минувшую неделю число заявок на пособие по безработице снизилось на 3 тысячи, до 787 тысяч, хотя аналитики ожидали роста показателя на 13 тысяч. В пятницу министерство труда страны обнародует данные по безработице в стране в декабре. Эксперты полагают, что показатель вырос до 6,8% с 6,7% в октябре.