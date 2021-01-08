ВАШИНГТОН, 8 янв — ПРАЙМ. Биржи США выросли в четверг на 0,7-2,6%, невзирая на беспорядки, которые произошли накануне в Вашингтоне, свидетельствуют данные торгов. Золото растет после серьезного падения днем ранее

Так, промышленный индекс DJIA вырос на 0,69%, до 31041,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,48%, до 3803,79 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 2,56%, до 13067,48 пункта.

В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.

Читайте также:

Эксперт назвал "циничной" реакцию рынков на события в США