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https://1prime.ru/Financial_market/20210108/832761884.html
Биржи США выросли на 0,7-2,6%, невзирая на беспорядки в Вашингтоне
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Биржи США выросли в четверг на 0,7-2,6%, невзирая на беспорядки, которые произошли накануне в Вашингтоне, свидетельствуют данные торгов. Так, промышленный индекс DJIA вырос на... ПРАЙМ, 08.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 8 янв — ПРАЙМ. Биржи США выросли в четверг на 0,7-2,6%, невзирая на беспорядки, которые произошли накануне в Вашингтоне, свидетельствуют данные торгов.
Так, промышленный индекс DJIA вырос на 0,69%, до 31041,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,48%, до 3803,79 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 2,56%, до 13067,48 пункта.
В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.
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