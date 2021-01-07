МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Фондовые рынки США и доллар реагируют "цинично" на протесты в Вашингтоне и больше ориентируются на вливание денег Федрезервом, для российских активов в ближайшее время важнее будет динамика нефти, сказал РИА Новости Сергей Дроздов из ИГ "Универ Капитал". Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека. Позднее, в четверг, Конгресс все же утвердил избрание Джо Байдена на пост президента США.

"Рынки циничны, поэтому, несмотря на жертвы человеческие, мы видим, что динамика ведущего американского индекса S&P 500 положительна и доллар укрепляется к евро. Деньги ФРС толкают рынки вверх, а деньги на рынках — это основное" — отметил Дроздов.

"Если брать глобально, то рынки ждут инаугурацию Джо Байдена и хотят послушать его речь, так как одно дело — предвыборные обещания, другое — речь президента, его стратегия. По факту это может быть совсем другое и может рынкам не понравиться с учетом того, что они сейчас на исторических максимумах. С другой стороны, есть такое наблюдение, что как год начинается у индекса S&P 500, так и заканчивается — например, обновлением исторического максимума, хотя это и не исключает большую коррекцию во второй половине января — в феврале", — подчеркнул эксперт. Эксперт рассказал о влиянии беспорядков в США на мировую экономику

Он добавил, что для российского рынка основной драйвер — это цены на нефть. Сейчас достаточно высокие уровни по сравнению с тем, что было весной и осенью, и они поддерживают отечественный рынок. Однако индекс Мосбиржи восстанавливается с ноября, и такой длительный рост вполне может перейти в коррекцию — "деревья не растут до небес", отметил эксперт. Скорее всего, инвесторы начнут фиксировать прибыль, полагает он.

К 17.07 мск фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,58%, доллар к евро поднимается на 0,43%, нефть марки Brent после роста в течение дня и торгов в под отметкой в 55 долларов за баррель перешла к коррекции и торгуется немного выше 54 долларов за баррель. Торги на Московской бирже в четверг не проводятся из-за празднования Рождества.