МОСКВА, 8 янв — Dow Jones. Политические беспорядки в Вашингтоне не смогли прервать продолжающееся ралли на американских фондовых рынках, ввиду чего основные индексы достигли рекордных уровней. Цены на золото отчасти восстановились после падения накануне

Рынки в целом проигнорировали вчерашние беспорядки в Вашингтоне, в которых погибли четыре человека. Сторонники президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий, стремясь помешать официальному признанию победы Джо Байдена на президентских выборах. Вместо этого внимание приковано к передаче власти от республиканцев к демократам и последствиям этого перехода.

Многие инвесторы ожидают, что демократы, получив контроль над Белым домом и конгрессом, значительно нарастят государственные расходы с целью поддержать экономику США во время самого тяжелого периода пандемии коронавируса. Несколько представителей Демократической партии уже заявили, что после инаугурации Байдена в числе приоритетов будет повышение прямых выплат домохозяйствам до 2000 долларов на человека.

Данная мера может способствовать ускорению инфляции в США. В таких условиях обычно хорошо себя чувствуют циклические акции. В результате растут цены акций финансовых фирм, производителей товаров дискреционного потребительского спроса и технологических компаний, в частности, поставщиков микросхем.

"Первостепенной задачей для новой президентской администрации будет взять под контроль распространение Covid-19, что будет способствовать восстановлению экономики, которому Демократическая партия не захочет препятствовать в краткосрочной перспективе", — заявил Росс Мэйфилд, аналитик Baird. "Таким образом, инвесторы продолжат делать ставку на рефляцию", — полагает он.

S&P 500 вырос на 55,65 пункта, или на 1,6%, до 3803,79 пункта, а Nasdaq Composite подскочил на 326,69 пункта, или на 2,6%, до 13067,48 пункта. Оба индекса по итогам сессии достигли первых рекордных уровней в 2021 году. Dow Jones Industrial Average вырос на 211,73 пункта, или на 0,7%, до 31041,13 пункта, достигнув уже второго рекордного уровня закрытия за текущий год. Цены на нефть выросли

Индекс Russell 2000, отслеживающий компании с малой капитализацией, повысился на 2,0%, тоже закрывшись на рекордном максимуме.

Технологический сектор в четверг вновь вошел в число лидеров: бумаги Nvidia и Advanced Micro Devices прибавили более 5%. Акции банков также преимущественно выросли, причем бумаги JPMorgan Chase показали наиболее существенный прирост, на 3,3%. Акции Tesla подскочили на 7,9%, ввиду чего рыночная капитализация компании достигла 773 млрд долларов.

Акции DXC Technology прибавили 9,3% после сообщения Reuters о том, что французская Atos сделала ей предложение о поглощении стоимостью более 10 млрд долларов. Бумаги Walgreens Boots Alliance подорожали на 5,2% – она отчиталась о росте продаж за последний квартал.

Инвесторы продавали защитные активы, поскольку в меньшей степени ожидали дальнейшей нестабильности или экономической неопределенности. Акции производителей товаров массового потребления и коммунальных компаний в четверг снизились.

На рынке американских гособлигаций продолжалась распродажа. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 1,070% против 1,041% в среду, когда она впервые с марта превысила 1%, что было связано с надеждами на дополнительные госрасходы.

"В конечном счете, вера в государственные институты сохраняется", – говорит фондовый управляющий Fidelity International Джордж Эфстатопулос.

В пятницу инвесторы сосредоточатся на декабрьском отчете Министерства труда США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства.

На мировых фондовых рынках также наблюдался рост. Индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,5% во главе со строительными компаниями и производителями материалов.

Южнокорейский Kospi Composite поднялся на 2,1% и обновил рекордный максимум. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,7% до максимального уровня более чем за пять лет.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%. Акции трех ведущих китайских телекоммуникационных компаний, которые обращаются на бирже Гонконга, резко снизились, после того как Нью-Йоркская фондовая биржа второй раз за несколько дней изменила свою позицию и решила возобновить делистиг их АДР. Бумаги China Mobile, China Unicom и China Telecom потеряли от 7% до 11%.

Тем временем обращающиеся в Гонконге акции Alibaba потеряли 3,9%, Tencent – 4,7%, после того как The Wall Street Journal сообщила, что американские власти могут распространить этот запрет и на бумаги этих двух технологических гигантов.

— Авторы Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com, Michael Wursthorn, Michael.Wursthorn@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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