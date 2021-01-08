МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в пятницу, инвесторы ожидают публикации данных о безработице в стране в декабре, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.30 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,26% — до 31022 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,55%, до 12996,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,35%, до 3808,88 пункта.
Внимание трейдеров сосредоточено вокруг доклада о безработице в США в декабре, который будет опубликован министерством труда позднее в пятницу. Аналитики прогнозируют, что безработица выросла до 6,8% с 6,7% в ноябре, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 71 тысячу. Это может быть самый слабый рост после апрельского падения почти на 21 миллион.
Биржи США при этом в четверг обновили исторические рекорды, и если после открытия торгов индексы последуют динамике фьючерсов, то могут быть достигнуты новые исторические максимумы.
Инвесторы продолжают следить за событиями в США. В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.
Рынки ожидают начала сезона отчетностей в конце следующей недели. Так, первые отчеты крупных американских банков, с которых традиционно стартует сезон отчетностей, будут опубликованы уже в следующую пятницу.
https://1prime.ru/Financial_market/20210108/832764510.html