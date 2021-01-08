МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в пятницу, инвесторы ожидают публикации данных о безработице в стране в декабре, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.30 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,26% — до 31022 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,55%, до 12996,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,35%, до 3808,88 пункта.

Внимание трейдеров сосредоточено вокруг доклада о безработице в США в декабре, который будет опубликован министерством труда позднее в пятницу. Аналитики прогнозируют, что безработица выросла до 6,8% с 6,7% в ноябре, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 71 тысячу. Это может быть самый слабый рост после апрельского падения почти на 21 миллион. Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США

Биржи США при этом в четверг обновили исторические рекорды, и если после открытия торгов индексы последуют динамике фьючерсов, то могут быть достигнуты новые исторические максимумы.

Инвесторы продолжают следить за событиями в США. В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.

Рынки ожидают начала сезона отчетностей в конце следующей недели. Так, первые отчеты крупных американских банков, с которых традиционно стартует сезон отчетностей, будут опубликованы уже в следующую пятницу.