МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру увеличилось в декабре в месячном выражении на 30 единиц, или на 2,8%, до 1104 штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

В годовом выражении количество действующих буровых упало на 939, или чуть менее чем в два раза. "Роснефть" запускает самый грандиозный проект на территории бывшего СССР

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении вырос на 29, или на 9%, и составил 339 штук, в Канаде — вырос на 5, или на 5%, до 100 установок.

Количество буровых установок в Европе уменьшилось на 5 (-5%), до 97 единиц, на Ближнем Востоке — выросло на 3 (+1%) и составило 242. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) число установок осталось на уровне ноября в 164, в Африке — сократилось на 10, или на 16%, до 53. В Латинской Америке показатель вырос на 8 (+8%), до 109 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.