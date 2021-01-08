МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером снижается, показатель сдерживается рекордным ростом фондовых рынков и склонностью трейдеров к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.22 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,28%, или на 24,5 доллара — до 1889,1 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,93% — до 26,735 доллара за унцию.

Цена на золото в пятницу остается под давлением после открытия бирж Европы, тогда показатель опустился примерно с 1,9 тысячи долларов до 1,88-1,89 тысячи, на этом уровне показатель остается и ближе к закрытию торгов в регионе. Мировой долг растет: в каких странах возможен дефолт в 2021 году

Ралли фондовых рынков является одним из факторов, сдерживающих цену на золото. Днем ранее основные американские фондовые индексы обновили исторические максимумы, немецкий DAX также достиг нового рекорда. Склонность инвесторов к риску сдерживает спрос на более надежное золото, поэтому рост фондовых рынков негативно влияет на стоимость драгоценного металла.

Не поддерживает золото и ослабление американской валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) ранее поднимался на 0,1% в рамках коррекции, но после выхода данных о безработице в США американская валюта перешла к снижению. Традиционно более дешевый доллар поддерживает стоимость золота, которое в таком случае становится доступнее для покупке в другой валюте.

По данным министерства труда страны, безработица в США в декабре осталась на уровне ноября в 6,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики неожиданно сократилось на 140 тысяч. Несмотря на ослабление американской валюты, золото остается в "красной зоне", не сумев закрепиться на уровне 1900 долларов.