МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи в пятницу четвертый торговый день подряд и обновил уровень исторического максимума, следует из данных Московской биржи. Что ждет российский рынок акций в 2021 году

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы вырос на 2,49% — до 3454,82 пункта и уже поднимался до 3474,66 пункта — нового исторического максимума. Долларовый индекс РТС вырос на 2,07%, до 1466,5 пункта и подскакивал до 1481,84 — максимума с февраля 2020 года.

С начала года индекс Мосбиржи вырос на 5,04%, РТС — на 5,7%.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2%, до 55,47 доллара за баррель.

Читайте также:

Мировой рынок акций завершает год около исторических максимумов