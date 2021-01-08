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https://1prime.ru/Financial_market/20210108/832765483.html
Российский рынок акций обновил исторический максимум
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Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи в пятницу четвертый торговый день подряд и обновил уровень исторического максимума, следует из данных Московской биржи. Рублевый... ПРАЙМ, 08.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи в пятницу четвертый торговый день подряд и обновил уровень исторического максимума, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы вырос на 2,49% — до 3454,82 пункта и уже поднимался до 3474,66 пункта — нового исторического максимума. Долларовый индекс РТС вырос на 2,07%, до 1466,5 пункта и подскакивал до 1481,84 — максимума с февраля 2020 года.
С начала года индекс Мосбиржи вырос на 5,04%, РТС — на 5,7%.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2%, до 55,47 доллара за баррель.
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