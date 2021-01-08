МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрыл первую неделю года заметным ростом по основным индексам, рубль в паре с долларом в моменте переходил в плюс, однако затем вернулся к снижению, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков РИА Новости.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы вырос на 2,49% — до 3454,82 пункта и уже поднимался до 3474,66 пункта — нового исторического максимума. Подарки на Рождество для России: решение ОПЕК и доллар по 70 рублей

Долларовый индекс РТС вырос на 2,07%, до 1466,5 пункта и подскакивал до 1481,84 — максимума с февраля 2020 года.

С начала года индекс Мосбиржи вырос на 5,04%, РТС — на 5,7%.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.45 мск пятницы растет на 12 копеек — до 74,04 рубля, курс евро снижается на 35 копеек, до 90,75 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,97%, до 55,45 доллара за баррель. Предновогодний спрос на валюту мешает рублю укрепляться

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", обновили уровень исторического максимума и подскакивали более чем на 19,64% — до 2954,8 рубля, отыгрывая новости о снижении доли основного акционера Олега Тиньвова до 35% с 84%.

К закрытию основных торгов расписки компании выросли на 18,51%. Объем торгов расписками TCS превысил 2 миллиарда рублей.

Также в пятницу обновили уровень исторического максимума акции "Норникеля", поднявшиеся до 26708 рублей. К закрытию основных торгов акции выросли на 5,17% — до 26318 рублей.

Акции "Новатэка" обновили максимум с ноября 2019 года, поднявшись до 1379,6 рубля. К закрытию основных торгов показали рост в 5,24% — до 1369,4 рубля.

Также в лидерах роста — акции НЛМК (4,72%), "Роснефти" (4,6%), "Газпрома" (4,51%), обыкновенные акции "Татнефти" (4,37%), бумаги Сбербанка (обыкновенные акции выросли на 3,35%, префы — на 2,06%), бумаги Ozon (3,2%) и акции "Газпром нефти" (3,15%). Экономист: российские пенсионеры недополучили триллион рублей

В лидерах снижения – бумаги золотодобывающих компаний на фоне снижения стоимости драгметаллов. Так, снизились акции Polymetal (-4,16%), Petropavlovsk (-2,77%) и акции "Полюса" (-2,45%).

ДОЛЛАР НА ФОРЕКСЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ДИНАМИКУ РУБЛЯ

Рубль большую часть торгов пятницы снижался к доллару и рос к евро на фоне силы американской валюты на международном рынке форекс.

Впрочем, вышедшие данные по числу безработных в США за декабрь, которые оказались на уровне ноября, заставили американскую валюту ненадолго просесть на международном рынке, что позволило рублю выйти в плюс.

Впрочем, доллар вернул на форексе утерянные на короткое время позиции и продолжил расти к евро и к рублю.

Таким образом на вечерней сессии отечественная валюта теряет к американской порядка 0,15% и растет к европейской на 0,34

Тем не менее, Андрей Верников из ИГ "Универ Капитал" считает, что курсы доллар-рубль и евро-рубль стабильны в условиях относительно высоких цен на нефть. Аналитик думает, что стабильность продлится весь январь.

ПРОГНОЗЫ

"По сути сейчас ключевым драйвером роста индекса Мосбиржи является нефтегазовый сектор, на который приходится примерно половина соответствующей капитализации. Факторы роста — дорогая нефть, слабый рубль и постепенное восстановление уровня добычи. Рубль и российский рынок акций корректируются вниз

По всей видимости эти факторы носят как минимум среднесрочный характер и тенденция может сохраниться в том числе и в ближайшие недели, считает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

Искандер Луцко из ITI Capital замечает, что российские активы показывают лучший рост среди развивающихся стран, так как основная доля рынка — это сырьевые компании, которые во многом зависят от цены нефти и газа, чья динамика превзошла ожидания рынка.

В то же время он указывает, что рубль — единственный актив, который продолжает отставать от нефти и наращивает этот отрыв, во многом отражая санкционую риторику США. Он считает справедливой цену рубля не выше 67 рублей за доллар при текущей нефти, при этом указывает, что в отсутствие плохих геополитических новостей возможно движение к 70,5-71 рубля до конца месяца.

"Что будет дальше? Вероятно, у команды Байдена уже есть несколько черновых планов санкций против России и совсем не котировки нефти будут определять положение рубля в середине года. Честно говоря, я не спекулирую валютой, но тем, кто спекулирует надо обратить внимание на зону сопротивления 75,5-76 на графике доллар-рубль. В случае закрепление выше этого уровня доллар надо будет покупать, а первое сопротивление будет на уровне 79,5 рубля", — рекомендует Верников из ИГ "Универ Капитал".

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