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Российский рынок акций вырос, обновив максимумы
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Российский рынок акций вырос в начале недели, обновив максимумы по основным биржевым индексам, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие... ПРАЙМ, 11.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в начале недели, обновив максимумы по основным биржевым индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,80%, до 3482,48 пункта, а долларовый индекс РТС практически не изменился, увеличившись на 0,06 пункта, до 1466,56 пункта. Ранее в понедельник индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3516,90 пункта, РТС – максимум с февраля 2020 года, увеличившись до 1488,56 пункта.
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