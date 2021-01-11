МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в начале недели, обновив максимумы по основным биржевым индексам, свидетельствуют данные Московской биржи. Акции Twitter упали на 10% после блокировки аккаунта Трампа

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,80%, до 3482,48 пункта, а долларовый индекс РТС практически не изменился, увеличившись на 0,06 пункта, до 1466,56 пункта. Ранее в понедельник индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3516,90 пункта, РТС – максимум с февраля 2020 года, увеличившись до 1488,56 пункта.

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