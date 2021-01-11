МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на золото по итогам торгов в понедельник немного подорожали, несмотря на некоторое укрепление доллара США, ограничивавшее потенциал их роста.

Индекс доллара ICE, отслеживающий стоимость валюты США против корзины шести других валют, вырос на 0,4%.

Укрепление доллара, вероятно, будет сдерживать рост цен на золото и серебро, отмечали в понедельник дилеры, поскольку сильный доллар делает активы, торгующиеся за эту валюту, более дорогостоящими для держателей других валют. Доля валют в российских резервах снизилась в пользу золота

Февральские фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 15,40 доллара, или 0,8%, до 1835,40 доллара за унцию.

Мартовские контракты на серебро прибавили в цене 64,7 цента, или 2,6%, до 25,284 доллара за унцию.

На прошлой неделе золото подешевело на 3,2%, а серебро – на 6,7%.

Ввод новых карантинных ограничений по всему миру может поддержать цены на золото, полагают эксперты. На прошлой неделе среднее дневное число новых случаев коронавируса в США составило 254 866.

Ранее эксперты допускали столь существенный рост данного показателя в случае активных поездок американцев в период праздников. Цена золота может вернуться к прошлогодним рекордам

"Неделя началась с некоторого восстановления доллара, в то время как фондовые рынки взяли паузу после недавнего ралли", — отметил Карло Альберто Де Каса, старший аналитик ActivTrades.

Между тем биткойн перешел к коррекции, что обычно предполагает падение болле чем на 20% от недавнего пика. Эту криптовалюту рассматривают в качестве более спекулятивного конкурента золота.

Некоторые быки считают, что цифровые валюты являются будущим финансовой системы, а биткоины могут вытеснить золото в качестве средства сбережения.

Кроме того, фондовый рынок перешел к откату после недавнего рекордного роста.

На этом фоне инвесторы покупают золото и серебро для хеджирования рисков на рынке акций, который вырос слишком сильно, в то время как мировая экономика пытается восстановиться после пандемии коронавируса.

Апрельские фьючерсы на платину подешевели на 26,70 доллара, или 2,5%, до 1044,60 доллара за унцию, а мартовские фьючерсы на палладий подорожали на 13,80 доллара, или 0,6%, до 2378,80 за унцию.

Мартовские фьючерсы на медь подешевели на 10,9 цента, или почти 3%, до 3,5645 доллара за фунт, продемонстрировав самое резкое однодневное падение с 1 октября (согласно данным FactSet для наиболее активно торгующихся контрактов).

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