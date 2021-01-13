МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. "Индекс бигмака" говорит, скорее, об эффективности менеджмента McDonald's в России, а не о недооцененности рубля, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году

Рубль, согласно опубликованному ранее в среду журналом The Economist "индексу бигмака", вновь стал одной из самых недооцененных валют в мире, его курс должен составлять менее 24 рублей за доллар. Авторы исследования сравнивают долларовые цены бигмака в США и других странах, чтобы вычислить по ним курс валют этих стран к доллару.

Однако "индекс бигмака", скорее, имеет отношение к оценке паритета покупательной способности, нежели к измерению "справедливых" валютных курсов, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Скажем, в январе 2014 года он стоил 89 рублей при курсе чуть выше 33 рублей за доллар: таким образом, за семь лет он подорожал всего на 50%, тогда как рубль подешевел к доллару в 2,4 раза, добавил эксперт.

"Очевидно, что обеспечить столь низкую эластичность к курсу компания могла либо за счет уменьшения размера/калорийности (шринкфляции), либо за счет управления издержками, в том числе импортозамещения. С учетом того, что калорийность российского бигмака за семь лет не уменьшилась, есть повод отдать должное менеджменту McDonald's в РФ", — сказал Вайсберг.

Именно благодаря низким издержкам при производстве покупательная способность рубля выше, чем у ряда других валют в развивающихся странах, которые традиционно сравнивают с рублем, — сказывается также политика импортозамещения, отмечает Евгений Миронюк из ИК "Фридом финанс". Рубль получил второе дыхание, Минфин вряд ли его сдержит

Делать же заключения о недооцененности рубля по "индексу бигмака" некорректно, считает эксперт. Правильнее опираться на показатель реального эффективного курса рубля, который интересен тем, что учитывает изменение курса рубля к курсам валют основных торговых партнеров России, говорит Миронюк.

"Номинальный курс рубля начнет приближаться к "справедливому" лишь при реализации обратной связи (сначала восстановление экономики, рост притока инвестиций). По номинальному значению ВВП Россия занимает 12-е место в мире по методике МВФ и ООН и 10-е — по методике Всемирного банка (ВБ). По реальному ВВП (паритету покупательной способности, ППС) – шестое место по расчетам ВБ и МВФ", — заключил эксперт.