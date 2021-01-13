МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Согласно "индексу бигмака", рубль к доллару США должен стоить 24 рубля, а не 74, как сейчас, подсчитали аналитики журнала The Economist.

Бигмак в Штатах в январе 2021 года стоил в среднем 5,66 долларов, в то время как в России — 135 рублей. Чтобы стоимость бургеров оказалась равной, доллар должен стоить 23,85 рубля, тогда как сейчас он в три раза дороже. Гривна, рубль и юань. Самые недооцененные валюты в пересчете на "Биг-Мак"

Таким образом, курс рубля занижен на 68%, ибо один бигмак в России стоит$1,81, доллар, а не 5,66 долларов, пояснили в The Economist.

По этому показателю российский рубль является одной из самых недооцененных валют в мире. Сильнее занижен только ливанский фунт — на 68,7%.

"Индекс бигмака" основан на гипотезе, согласно которой одни и те же товары должны стоить одинаково во всех странах мира, а если их цены не совпадают, значит, курс местной валюты занижен или, наоборот, завышен.

Согласно другой методике расчета "индекса бигмака", при которой делается поправка на уровень ВВП страны на душу населения, курс рубля также оказывается занижен. Методика предполагает, что в бедных странах бургеры должны стоить в среднем дешевле, чем в богатых. С учетом этой поправки курс рубля к доллару занижен на 47,3%.

По сравнению с предыдущей версией индекса, опубликованной в июле 2020 года, недооценка курса рубля к доллару составляла 66,5% по "обычной" методике и 43,6% с учетом поправки на подушевой ВВП.

Курсы валют по "индексу бигмака" на январь 2021 года:

— Турецкая лира: по обычной методике занижен на 64,5%, с учетом ВВП — на 39,7%;

— Украинская гривна: курс занижен на 61,1% и 29% соответственно;

— Индийская рупия: курс занижен на 54,3% и 14,7% соответственно;

— Китайский юань: курс занижен на 38,9% и завышен на 2,5% соответственно;

— Евро: курс занижен на 8,8% и завышен на 12,6% соответственно.

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