МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Bank of America выделил 5 акций российских компаний, как наиболее перспективные в 2021 году. Их перечислил главный экономист банка по России Владимир Осаковский в ходе пресс-брифинга.
- "Яндекс". Прогнозная цена банка по акциям компании на ближайшие 12 месяцев — $80 (5940 рублей) за акцию. Согласно оценке, "Яндекс" — единственная в мире компания, которая предлагает инвесторам возможность вложиться в быстрорастущие и малоосвоенные цифровые онлайн-технологии.
- "Норникель". Прогнозная цена BofA по бумагам "Норникеля" — $36 за глобальные депозитарные расписки (ГДР) или 27 тысяч рублей за акцию. В банке ожидают, что росту компании поможет глобальный дефицит никеля, рост цен на металлы, увеличение продаж и снижение затрат. В то же время аналитики предупреждают, что высокие дивиденды и большие затраты на новые проекты могут сыграть злую шутку с "Норникелем".
- X5 Retail Group. Прогнозная цена американского банка по акциям компании — $55 за ГДР (4085 рублей за акцию).
- "Роснефть". Прогнозная цена BofAm по акциям "Роснефти" — $6,8 за ГДР (503,2 рубля за акцию). По мнению аналитиков банка, у этой компании самые низкие денежные затраты среди российских нефтяных компаний и одни из самых низких затрат на добычу нефти в мире. Кроме того, у "Роснефти" хорошие запасы ликвидности и поддержка государства.
- "Алроса". Прогнозная цена банка по акциям компании — 110 рублей за акцию. В 2020 году рынок бриллиантов серьезно пострадал, однако после начала вакцинации он начнет восстанавливаться, считают эксперты BofAm. Сильное восстановление в 2021 году приведет к дефициту алмазного сырья в 3,1 млн каратов и росту цен на алмазы на 10%.
https://1prime.ru/Financial_market/20210113/832800588.html