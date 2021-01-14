ВАШИНГТОН, 14 янв — ПРАЙМ. Биржевые индексы США закрылись разнонаправленно на импичменте президенту Дональду Трампу, голосование по которому проходит в палате представителей. 

" Лондонская фондовая биржа в Лондоне

Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в основном снижением

Промышленный индекс DJIA незначительно снизился на 0,03%, до 31060,47 пункта, индекс общего рынка S&P 500 вырос на 0,23%, до 3809,84 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ подрос на 0,43%, до 13128,95 пункта.

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