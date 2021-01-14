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Биржевые индексы США закрылись разнонаправленно на импичменте Трампу
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Биржевые индексы США закрылись разнонаправленно на импичменте президенту Дональду Трампу, голосование по которому проходит в палате представителей. Промышленный индекс DJIA... ПРАЙМ, 14.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 14 янв — ПРАЙМ. Биржевые индексы США закрылись разнонаправленно на импичменте президенту Дональду Трампу, голосование по которому проходит в палате представителей.
Промышленный индекс DJIA незначительно снизился на 0,03%, до 31060,47 пункта, индекс общего рынка S&P 500 вырос на 0,23%, до 3809,84 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ подрос на 0,43%, до 13128,95 пункта.
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