МОСКВА, 13 янв — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду закрылись ростом после выхода отчета об инфляции в США. Кроме того, инвесторы реагировали на новости о голосовании в Палате представителей об импичменте Дональда Трампа. Голосование об отстранении 45-го президента США проводится уже во второй раз. До истечения его полномочий остается примерно неделя, так как 20 января пройдет инаугурация избранного президента Джо Байдена. 

Работа нефтяных станков - качалок

Котировки нефти снизились на фоне роста доллара США и данных о запасах

“В центре внимания сегодня беспрецедентное решение Палаты представителей, которая уже второй раз выносит решение об импичменте президента Трампа”, – отмечает Джим Викофф, старший аналитик Kitco.com.

“У Трампа на посту президента остается лишь одна неделя. Рынок по-прежнему немного нервничает перед вступлением в должность Джо Байдена, так как по всей стране звучат призывы экстремистов к насилию”, – говорит он.

Февральские фьючерсы на золото по итогам торгов на COMEX выросли в цене на 10,70 доллара, или 0,6%, до 1854,90 доллара за унцию. По итогам сессии вторника золото снизилось в цене на 0,4%.

Котировки золота получили поддержку после выхода данных, указавших на рост индекса потребительских цен (CPI) в США в декабре на 0,4% по сравнению с ноябрем. Базовый индекс (Core CPI), который не учитывает зачастую волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в декабре вырос на 0,1%. По сравнению с декабрем предыдущего года индекс CPI вырос на 1,4%, а базовый индекс CPI – на 1,6%, тогда как экономисты в среднем ожидали их повышения на 1,3% и 1,6% соответственно. Общий индекс CPI вырос по итогам семи месяцев подряд, однако остается ниже целевого уровня ФРС в 2%.

Мартовские фьючерсы на серебро нивелировали понесенные в ходе сессии потери и закрылись ростом на 13,7 цента, или 0,5%, по 25,572 доллара за унцию. По итогам сессии вторника они подорожали на 0,5%.

В последнее время цены на золото держатся в относительно узком диапазоне и склонны к снижению. Котировки могут упасть ниже психологически важного уровня 1800 долларов, что, по словам некоторых технических стратегов-аналитиков, негативно скажется на котировках в краткосрочной перспективе.

Мартовские фьючерсы на медь подорожали на 1,15 цента, или 0,3%, до 3,617 доллара за фунт после роста на 1,2% во вторник.

Апрельские фьючерсы на платину подскочили в цене на 42,90 доллара, или 4%, до 1110,70 доллара за унцию после роста на 2,2% во вторник. Мартовские фьючерсы на палладий прибавили 20,90 доллара, или 0,9%, закрывшись по 2397,10 доллара за унцию после снижения на 0,1% по итогам предыдущей сессии.

— Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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