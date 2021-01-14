МОСКВА, 13 янв — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду закрылись ростом после выхода отчета об инфляции в США. Кроме того, инвесторы реагировали на новости о голосовании в Палате представителей об импичменте Дональда Трампа. Голосование об отстранении 45-го президента США проводится уже во второй раз. До истечения его полномочий остается примерно неделя, так как 20 января пройдет инаугурация избранного президента Джо Байдена. Котировки нефти снизились на фоне роста доллара США и данных о запасах

“В центре внимания сегодня беспрецедентное решение Палаты представителей, которая уже второй раз выносит решение об импичменте президента Трампа”, – отмечает Джим Викофф, старший аналитик Kitco.com.

“У Трампа на посту президента остается лишь одна неделя. Рынок по-прежнему немного нервничает перед вступлением в должность Джо Байдена, так как по всей стране звучат призывы экстремистов к насилию”, – говорит он.

Февральские фьючерсы на золото по итогам торгов на COMEX выросли в цене на 10,70 доллара, или 0,6%, до 1854,90 доллара за унцию. По итогам сессии вторника золото снизилось в цене на 0,4%.

Котировки золота получили поддержку после выхода данных, указавших на рост индекса потребительских цен (CPI) в США в декабре на 0,4% по сравнению с ноябрем. Базовый индекс (Core CPI), который не учитывает зачастую волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в декабре вырос на 0,1%. По сравнению с декабрем предыдущего года индекс CPI вырос на 1,4%, а базовый индекс CPI – на 1,6%, тогда как экономисты в среднем ожидали их повышения на 1,3% и 1,6% соответственно. Общий индекс CPI вырос по итогам семи месяцев подряд, однако остается ниже целевого уровня ФРС в 2%.

Мартовские фьючерсы на серебро нивелировали понесенные в ходе сессии потери и закрылись ростом на 13,7 цента, или 0,5%, по 25,572 доллара за унцию. По итогам сессии вторника они подорожали на 0,5%.

В последнее время цены на золото держатся в относительно узком диапазоне и склонны к снижению. Котировки могут упасть ниже психологически важного уровня 1800 долларов, что, по словам некоторых технических стратегов-аналитиков, негативно скажется на котировках в краткосрочной перспективе.

Мартовские фьючерсы на медь подорожали на 1,15 цента, или 0,3%, до 3,617 доллара за фунт после роста на 1,2% во вторник.

Апрельские фьючерсы на платину подскочили в цене на 42,90 доллара, или 4%, до 1110,70 доллара за унцию после роста на 2,2% во вторник. Мартовские фьючерсы на палладий прибавили 20,90 доллара, или 0,9%, закрывшись по 2397,10 доллара за унцию после снижения на 0,1% по итогам предыдущей сессии.

— Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

Читайте также:

Биржевые индексы США закрылись разнонаправленно на импичменте Трампу