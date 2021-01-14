МОСКВА, 14 янв — Dow Jones. Американские фондовые индексы в среду колебались между ростом и падением в преддверии голосования законодателей об импичменте президента Дональда Трампа всего за несколько дней до его официальной отставки. Котировки нефти снизились на фоне роста доллара США и данных о запасах

Вскоре после закрытия фондовых рынков палата представителей США проголосовала в поддержку объявления импичмента Трампу за его роль в штурме Капитолия, произошедшем на прошлой неделе. Хотя политические беспорядки в последние дни и оказывали давление на рыночные настроения, большинство фондовых управляющих абстрагировались от событий в Вашингтоне и сосредоточились на перспективах дополнительного налогово-бюджетного стимулирования.

"Внимание участников рынка сосредоточено в основном на фундаментальных факторах, связанных с администрацией Джо Байдена", – отметил Уиллем Селс, старший рыночный аналитик HSBC Private Banking.

По итогам торгов в среду S&P 500 вырос на 8,65 пункта (0,2%) до 3809,84. Dow Jones Industrial упал на 8,22 пункта (менее 0,1%) до 31060,47. Nasdaq Composite вырос на 56,52 пункта (0,4%) до 13128,95.

После достижения рекордных отметок в первые дни января, на этой неделе фондовые рынки никак не могли определиться с направлением. Инвесторы анализировали перспективы новых правительственных стимулов на фоне политических беспорядков в Вашингтоне и продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом.

"Торги на рынках будут проходить неспокойно какое-то время, но после всего, что мы пережили, мы сохраняем осторожный оптимизм, – прокомментировал Алтаф Кассам, директор инвестиционной стратегии State Street Global Advisors. – Масштабы потенциального налогово-бюджетного стимулирования защитят рисковые активы, а кроме того, объемы незадействованных денежных средств сейчас очень велики".

Помимо надеж на дополнительное стимулирование некоторые фондовые управляющие внимательно следят за распространением вакцины от коронавируса.

"Самое главное, на что мы обращаем внимание – это ускорение вакцинации, – отметила Меган Хорнман, директор портфельной стратегии в Verdence Capital Advisors. – Это очень важно для возвращения к нормальной жизни и возобновления работы экономики".

Вышедшие в среду данные по инфляции показали, что индекс потребительских цен (CPI) в США в декабре вырос лишь незначительно, отразив слабый спрос на ряд товаров и услуг. Некоторые экономисты ожидают разогрева инфляции позднее в этом году, когда должно ускориться восстановление экономики.

"Через полгода ситуация с инфляцией будет другой, – полагает Эндрю Мис, инвестиционный директор 6 Meridian. – Вероятно, она значительно повысится".

Бежевая книга Федеральной резервной системы США предложила очередную порцию оценок компаниями перспектив американской экономики. В отчете отмечается спад розничных продаж и спроса на услуги индустрии гостеприимства и отдыха в некоторых районах США.

"Рано или поздно экономика начнет расти, поэтому рынок готов смотреть в будущее, – отметил Селс. – Инвесторы по-прежнему готовы рисковать".

Распродажа американских гособлигаций утихла во вторник вечером после высокого спроса в ходе аукциона новых 10-летних бондов. В среду доходность 10-летних гособлигаций США опустилась до 1,089% с 1,136% во вторник.

По мнению Кассама, доходность бондов вряд ли продолжит сильно повышаться.

"Ставки ограничены текущими уровнями, и ФРС фактически контролирует кривую доходности, поскольку она обязалась покупать облигации, – добавил эксперт. – Не думаю, что ставки будут значительно повышены, поскольку спрос еще высок".

Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,1%. В Азии ведущие индексы завершили сессию с разнонаправленной динамикой. Японский Nikkei 225 прибавил 1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, а китайский Shanghai Composite потерял 0,3%.

— Авторы Will Horner, William.Horner@wsj.com и Amber Burton, Amber.Burton@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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