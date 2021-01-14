МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российский рубль в 2021 году может укрепиться несколько ниже 70 рублей за доллар в случае, если санкционная угроза не будет реализована, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко. Рубль компенсировал часть снижения к доллару и начал расти против евро

"Наш взгляд достаточно консервативен: если санкционная угроза, как это было в последние годы, окажется просто словами, а не делом, то привлекательность ставок по ОФЗ, подавленный импорт и восстановление цен на нефть до приемлемых уровней, скорее всего, вернут рубль на уровень июня 2020 года – то есть несколько ниже 70 рублей за доллар", — отметил эксперт.

При этом укрепление рубля в направлении 60 рублей возможно, но только "при очень оптимистичном взгляде на рынок нефти", добавил Тищенко.

Курс российского рубля в 2020 году в полной мере испытал на себе симптомы коронавируса: весной он резко ослаб ко всем основным валютам, затем начал восстанавливаться, однако с острой реакцией на любой внешний негатив. За год рубль ослабел к доллару на 17%, к евро — на 24%. В наступившем году для рубля могут усилиться политические риски с приходом в январе в Белый дом Джо Байдена.

По прогнозу Минэкономразвития, среднегодовой курс доллара в 2021 году будет на уровне 72,4 рубля.

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