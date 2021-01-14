МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Начинающим инвесторам стоит обратить внимание на рынок облигаций – их выпускают прозрачные и устойчивые эмитенты, а сами бумаги несут минимальные риски для инвесторов, посоветовал в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко. Эксперт не ждет серьезного снижения ставок по вкладам в России

"Начинающим инвесторам следует обратить внимание прежде всего на рынок облигаций — как на рынок наименее рискованных инструментов, выпускаемых прозрачными и устойчивыми эмитентами", — рекомендует он.

Эксперт советует инвесторам пользоваться доступной им информацией об эмитентах, в том числе от рейтинговых агентств, а также не пренебрегать критическим мышлением при выборе инструментов для инвестирования средств. "Это позволит грамотно осознать риски инвестирования в тот или иной актив, что даст возможность не только не потерять свои средства, но и преумножить их", — добавил Тищенко.

Глава "Эксперт РА" также отметил, что рост интереса физических лиц к фондовому рынку – это хорошая тенденция, которая поможет компаниям и другим субъектам экономики занимать средства на развитие дешевле и в больших объемах.

"Тем не менее, важно, чтобы эта позитивная тенденция не привела к нежелательным последствиям. Новые инвесторы проявляют интерес к активам повышенной категории риска, в том числе к акциям, ради получения более высоких прибылей. В условиях негативной макроэкономической конъюнктуры есть высокий потенциал для обострения рыночного и кредитного рисков. При неблагоприятном стечении обстоятельств новые инвесторы на фондовом рынке могут потерять свои сбережения и разочароваться в инвестировании на бирже", — заключил Тищенко.

Снижение ставок по банковским депозитам и период самоизоляции в прошлом году стали сильными драйверами для "миграции" частных инвесторов на фондовой рынок, а снижение рынка акций позволило им войти туда по низким ценам. В результате, по данным Мосбиржи, количество частных инвесторов за 2020 год увеличилось почти на 5 миллионов и достигло рекордных 8,8 миллиона человек.

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