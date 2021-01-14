МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Среднегодовая цена барреля нефти марки Brent в текущем году составит около 55-57 долларов, спрогнозировал в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.

"Меры по ограничению предложения на рынке нефти, принимаемые в рамках ОПЕК+, закладывают фундамент ценовой стабильности. Мы ориентируемся на среднюю цену нефти сорта Brent в 2021 году около 55-57 долларов за баррель", — сказал эксперт.

Тищенко пояснил, что мировой рынок нефти сейчас находится практически на ручном управлении мониторингового комитета ОПЕК+, при этом последняя конфигурация соглашения об ограничении добычи нефти подразумевает в 2021 году ежемесячные совещания с возможностью изменения квот добычи не более чем на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Цена нефти приблизилась к годовому максимуму

"Мы ожидаем, что участники соглашения, в том числе Россия, будут принимать решения о расширении квот добычи, исходя из динамики восстановления мирового спроса на энергоресурсы, который, в свою очередь, тесно завязан на восстановление мобильности населения, нивелирование негативных эффектов ограничительных мер из-за пандемии, успешность и оперативность проведения вакцинации", — отметил эксперт.

Новое соглашение ОПЕК+ действует с мая 2020 года, начавшись с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях в 7,2 миллиона. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ для всех взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о возможных изменениях объёмов дальнейшей добычи ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 0,5 миллиона баррелей. В итоге последнее решение — от 5 января — такое: добычу увеличат только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.