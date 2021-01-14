МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Поставки нефти на экспорт в дальнее и ближнее зарубежье по системе "Транснефти" в 2020 году снизились на 12,7%, до 208,4 миллиона тонн, сообщила компания.

"Объем поставки нефти на экспорт в дальнее и ближнее зарубежье по системе ПАО "Транснефть" в минувшем году составил 208,4 миллиона тонн (в 2019 году – 238,8 миллиона тонн)", — указывается в релизе. Белоруссия получила первый транш кредита от России

Экспорт в дальнее зарубежье по итогам года составил 194,1 миллиона тонн, в ближнее зарубежье – 14,3 миллиона тонн.

ПОСТАВКИ ПО "ДРУЖБЕ"

Экспорт по нефтепроводу "Дружба" в 2020 году вырос на 7,3%, до 45,4 миллиона тонн, в 2021 году "Транснефть" ожидает снижения поставок по этому нефтепроводу до 38,9 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

"Экспорт по магистральному нефтепроводу "Дружба" в 2020 году составил 45,4 миллиона тонн (в 2019 году – 42,3 миллиона тонн)", — говорится в сообщении. Поставки по нефтепроводу "Дружба" в сентябре планируются на 7,8% ниже, чем в августе

"Планы на 2021 год:…по магистральному нефтепроводу "Дружба" – 38,9 миллиона тонн", — добавила компания.

ПОСТАВКИ В БЕЛОРУССИЮ

Компания в 2020 году снизила поставки нефти на НПЗ Белоруссии на 24% по сравнению с показателем 2019 года, до 13,3 миллиона тонн, на 2021 год планирует поставки на НПЗ республики в объеме 20 миллионов тонн, сообщила компания.

В 2019 году поставки нефти на НПЗ Белоруссии составили 17,6 миллиона тонн. Кризис власти в США меняет расклад сил вокруг доллара

При этом на НПЗ Казахстана "Транснефть" в 2020 году поставила 938,5 тысячи тонн нефти, а в 2021 году планирует поставить 1 миллион тонн.