2021-01-15T00:53:20+03:00
2021-01-15T00:53:20+03:00
2021-01-15T00:53:20+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210115/832811679.html
Биржевые индексы США незначительно снизились
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Биржи США закрылись незначительным снижением основных индексов. Промышленный индекс DJIA незначительно снизился на 0,22%, до 30991,52 пункта, индекс общего рынка S&P 500 снизился... ПРАЙМ, 15.01.2021
биржи сша, новости, рынки, акции
https://1prime.ru/images/83223/67/832236712.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83223/67/832236712.jpg
https://1prime.ru/images/83223/67/832236711.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83223/67/832236711.jpg
https://1prime.ru/images/83223/67/832236710.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83223/67/832236710.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210114/832811028.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 15 янв — ПРАЙМ. Биржи США закрылись незначительным снижением основных индексов.
Промышленный индекс DJIA незначительно снизился на 0,22%, до 30991,52 пункта, индекс общего рынка S&P 500 снизился на 0,38%, до 3795,54 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,12%, до 13112,64 пункта.
Читайте также:
Российский рынок акций вырос на позитиве из-за рубежа