ВАШИНГТОН, 15 янв — ПРАЙМ. Биржи США закрылись незначительным снижением основных индексов. 

"Биржи Европы

Европейские биржи выросли на ожиданиях по стимулированию экономики США

Промышленный индекс DJIA незначительно снизился на 0,22%, до 30991,52 пункта, индекс общего рынка S&P 500 снизился на 0,38%, до 3795,54 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,12%, до 13112,64 пункта.

Читайте также:

Российский рынок акций вырос на позитиве из-за рубежа