МОСКВА, 15 янв — Dow Jones. Фьючерсы на нефть WTI по итогам торгов в четверг выросли, закрывшись на максимуме с февраля прошлого года, благодаря продолжающемуся распространению вакцин от COVID-19, а также надеждам на то, что пакет мер налогово-бюджетного стимулирования, предложенный администрацией избранного президента Джо Байдена, будет способствовать росту спроса. Биржевые индексы США незначительно снизились

Рискованные активы, в том числе цены на нефть, растут на ожиданиях, что пакет стимулирования, представленный Байденом, станет лишь началом в усилиях его администрации по налогово-бюджетному стимулированию экономики, отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

"Среднесрочные и долгосрочные фундаментальные показатели все еще благоприятствуют росту цен на нефть, однако, если локдауны из-за COVID будут продолжаться, ралли нефтяных цен может прерваться", — говорит он.

Февральские фьючерсы на нефть WTI по итогам торгов на NYMEX выросли почти на 1,3% до 53,57 доллара за баррель. Согласно данным Dow Jones Market Data, это самый высокий уровень закрытия торгов для фьючерсов на ближайший месяц с 20 февраля прошлого года. Мартовские контракты на нефть Brent на ICE подорожали на 0,6% до 56,42 доллара за баррель.

Цены на американскую нефть держатся выше отметки 50 долларов больше недели. Трейдеры также следят за динамикой китайского импорта нефти, прогнозами мирового спроса, а также сокращением запасов нефти в США на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19.

“Опасения относительно возможного дефицита энергоносителей распространяются по всей Азии, где зима в этом году безжалостна", — говорит старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

“Несмотря на растущую заболеваемость Covid и противоречивые сигналы по поводу китайского импорта, ожидания в отношении спроса на нефть в Китае растут и будут продолжать расти", — отмечает он.

Согласно некоторым источникам, импорт нефти в Китай в декабре достиг 27-месячного минимума 9,096 млн баррелей в день. Между тем совокупный импорт нефти в Китай в 2020 году увеличился на 7%, до 10,86 млн баррелей в день.

Сокращение импорта нефти в Китай – тревожный звонок, говорит Юджин Вайнберг из Commerzbank.

“Вполне вероятно, что также, как это произошло и на рынке цветных металлов, китайские трейдеры и НПЗ импортировали больше нефти, чем им было необходимо. Частично это было связано с пополнением стратегических резервов, а отчасти – со спекуляциями, поэтому импорт в этом году замедлится”, — отмечает он.

ОПЕК в своем ежемесячном отчете оставила без изменений прогноз по спросу на нефть в 2021 году по сравнению с декабрьской оценкой. В картеле ожидают, что спрос на нефть восстановится лишь частично, до 9,8 млн баррелей в день, после падения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

В ОПЕК прогнозируют, что в этом году рост спроса на нефть ускорится на 5,9 млн баррелей в день, до 95,9 млн баррелей в день.

Февральские фьючерсы на природный газ подешевели на 2,2% до 2,666 доллара за млн БТЕ.

Февральские фьючерсы на бензин выросли на 0,3% до 1,5539 доллара за галлон, а февральские фьючерсы на печное топливо подорожали на 1,3% до 1,6194 доллара за галлон.

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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