МОСКВА, 15 янв — Dow Jones. Фондовые индексы США по итогам торгов в четверг снизились. Инвесторы ждут подробностей о том, как администрация избранного президента США Джо Байдена намерена стимулировать экономику, пострадавшую от пандемии коронавируса. Цены на нефть WTI завершили торги на 11-месячном максимуме

Ожидается, что в четверг вечером Байден расскажет о масштабах программы государственной поддержки домохозяйств и предприятий. Многие инвесторы рассчитывают на дополнительные меры стимулирования, призванные помочь экономике справиться с потерями, понесенными из-за пандемии и карантина.

Число первичных заявок на пособие по безработице, поданных в США на неделе 3-9 января, составило 965 000, превысив прогноз экономистов.

"Экономика по-прежнему нуждается в помощи", – говорит старший вице-президент и директор по исследованиям в Rockland Trust Дуглас Батлер. Поскольку демократы контролируют теперь и Белый дом, и Конгресс США, возможностей для реализации масштабных программ стимулирования стало больше. Батлер считает, что это должно оказать поддержку рынку акций в краткосрочной перспективе.

Между тем по итогам торгов в четверг Dow Jones Industrial Average снизился на 68,95 пункта (0,2%) до 30991,52, S&P 500 – на 14,30 пункта (0,4%) до 3795,54, а Nasdaq Composite – на 16,31 пункта (0,1%) до 13112,64.

На протяжении торговой сессии все три индекса демонстрировали рост, однако сдали завоеванные позиции в последний час перед закрытием торгов.

Лидерами в четверг стали акции компаний с малой капитализацией. Они наиболее чувствительны к изменениям в экономике и могут выиграть от новой программы стимулирования больше других.

Индекс Russell 2000, куда входят компании с малой капитализацией, поднялся на 2,1%.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,7%.

В Азии Shanghai Composite упал на 0,9%. Как показали данные, рост экспорта Китая в декабре сократился в сравнении с ноябрем.

Большинство других ключевых индексов Азии повысилось. Гонконгский Hang Seng и японский Nikkei оба прибавили по 0,9%.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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