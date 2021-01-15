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2021
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Нефть дешевеет на опасениях вокруг коронавируса
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Стоимость нефти в пятницу утром снижается, инвесторы опасаются влияния роста случаев COVID и вызванных этим локдаунов на спрос на этот ресурс, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 15.01.2021
нефть, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти в пятницу утром снижается, инвесторы опасаются влияния роста случаев COVID и вызванных этим локдаунов на спрос на этот ресурс, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,35%, до 56,22 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 53,49 доллара за баррель.
Инвесторы внимательно следят за ситуацией с коронавирусом в Китае, который является вторым по величине потребителем нефти в мире после США, где ситуация с COVID также непростая. Как сообщает агентство Рейтер, Китай в пятницу сообщил о самом большом количестве ежедневных случаев COVID-19 за более чем 10 месяцев. В США же накануне было выявлено почти 233 тысячи новых случаев, скончалось 3,8 тысячи человек.
"Эйфория на нефтяном рынке однозначно сильна, но рыночные индикаторы из Азии неоднозначны. Китай, мировой двигатель роста спроса на нефть, борется со свежими вспышками COVID", — приводит агентство мнение аналитиков RBC Capital Markets.
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