МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном опускаются, биржи Китая оказались в минусе после падения цены на акции китайской технологической компании Xiaomi на 11%, сдерживает торги также коррекция после длительного роста, свидетельствуют данные торговых площадок. Фондовые индексы США закрылись снижением

По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,53%, до 3546,96 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,85%, до 2340,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,12%, до 28532 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,56%, до 3100,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,22%, до 6729,8 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,42%, до 28577 пунктов.

Сдерживает индексы в последний день торгов текущей недели ряд факторов. С одной стороны, снижение показателей обусловлено продолжительным ростом: многие индексы региона показывали рост несколько недель подряд, в том числе южнокорейский KOSPI торгуется вблизи исторического рекорда, биржи Китая — у максимумов 2015 года.

Ограничило склонность трейдеров региона к риску и снижение стоимости акций Xiaomi. Накануне администрация США включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными. На бирже Гонконга бумаги Xiaomi дешевеют на 10,9%.

Трейдеры АТР также обращают внимание на новости из США. Ранее избранный президент США Джо Байден представил план стимулирования американской экономики на 1,9 триллиона долларов, затем план поддержки был одобрен демократами в конгрессе. Биржи США в итоге закрылись снижением, но индексы Dow Jones (DJIA) и NASDAQ успели обновить исторические рекорды. Нередко утренние торги в АТР следуют динамике закрытия предыдущего дня в США.

"В некоторой степени, значительная часть этого оптимизма была учтена в торгах…. Похоже, что рынок придерживается осторожности", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan).

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