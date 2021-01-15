МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером значительно снижаются на возобновившихся опасениях за спрос на сырье в период пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций упал в конце недели вслед за мировыми биржами

По состоянию на 21.06 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,36%, до 55,09 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 2,42%, до 52,28 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,2-0,3%.

Ситуация с коронавирусом в мире, которая по-прежнему остается тяжелой, вызывает новую волну опасений за спрос на нефть. Как пишет агентство Рейтер, Китай, один из крупнейших потребителей нефти в мире, в пятницу сообщил о самом большом количестве ежедневных случаев COVID-19 за более чем десять месяцев.

На фоне продолжающегося роста заболеваемости некоторые страны вновь прибегают к введению дополнительных сдерживающих мер. Так, Франция ужесточает условия въезда в страну, карантин в Великобритании может быть продлен до марта. Министр нефти Ирака ожидает нефть по $60 во втором квартале

"Недавнее возобновление роста числа заражений коронавирусом, появление новых его вариантов, отложенное развертывание вакцины и возобновление карантинных мер в большинстве крупных экономик ОЭСР омрачила восстановление экономики и спроса. Проще говоря, краткосрочные перспективы спроса не слишком многообещающие",- рассказал агентству Рейтер нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock).

Рынки также обратили внимание на статистику компании Baker Hughes. Согласно данным компании, за неделю, завершившуюся 15 января, число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 13, до 373 агрегатов.