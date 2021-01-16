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Биржи США снизились на отчетности банков
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Биржи США закрылись в пятницу снижением на плохой отчетности банков. По состоянию на 00:00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA)... ПРАЙМ, 16.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 16 янв — ПРАЙМ. Биржи США закрылись в пятницу снижением на плохой отчетности банков.
По состоянию на 00:00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опустился на 0,57%, до 30814,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,87% до 12998,50 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,72%, до 3768,25 пункта.
В США стартовал сезон отчетности. Ранее в пятницу свои финансовые итоги за год представили банки Wells Fargo, JPMorgan Chase и Citigroup. Чистая прибыль всех банков снизилась, и их ценные бумаги упали соответственно на 7,80%, 1,79% и 6,94%.
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