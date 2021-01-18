МОСКВА, 18 янв – ПРАЙМ. Доходности депозитов давно стали совсем низкими и неинтересными для сбережения денег, а с 2021 года доход по вкладам и облигациям облагается налогами. Чтобы обогнать инфляцию и заработать, важно повышать уровень финансовой грамотности и изучить больше инструментов, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко. Бычий тренд. Куда вкладывать деньги после 1 января

Прежде всего, эксперт советует обратить внимание на ИИС. Все средства, которые вы разместите на этом счёте, помогут "обогнать" депозиты больше, чем в два раза, так как вы получите 13% доходности от государства в виде налоговых вычетов плюс доходность по выбранному активу. "Даже с учётом самой консервативной доходности, такой, как у ОФЗ, получится больше 17%", — отметила она.

Чтобы зарабатывать ещё больше, будьте готовы взять на себя больше риска и погрузиться в мир акций. Таким образом вы сможете заработать на росте стоимости, а также выплатах части прибыли акционерам.

"Российские компании щедро платят акционерам, уровень дивидендной доходности на нашем рынке — один из самых высоких в мире. Например, одна из компаний-лидеров по дивидендам, “Сургутнефтегаз”, по привилегированным акциям может заплатить 15-17% в этом году", — говорит финансист.

По итогам 2020 года компания получит солидную прибыль из-за девальвации рубля и курсовой переоценки валютных депозитов. Итог правления Трампа — это Dow Jones выше 30000

Ряд компаний США также могут повысить дивиденды. Политика избранного президента Джо Байдена делает сектор "зелёных технологий" привлекательным для инвестиций. Рост индекса S&P 500 также может стать приятным при позитивном сценарии.

"Важным фактором, влияющим на мировую экономику в 2021 году, будет оставаться эпидемиологическая обстановка. Рынки, возможно, ещё "поштормит", но в целом взгляд — позитивный. Массовая вакцинация населения даст свои плоды для восстановления экономики", — резюмирует эксперт.