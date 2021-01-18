МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в понедельник вечером ввиду возможного ослабления доллара в ближайшей перспективе, в случае претворения в жизнь крупномасштабных планов монетарного стимулирования экономики США, свидетельствуют данные торгов. Цены на золото пытаются восстановиться

По состоянию на 17.52 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,17%, или на 3,2 доллара, до 1833 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,22% — до 24,918 доллара за унцию.

Динамика курса доллара оказывает влияние на колебания стоимости золота, в частности если доллар дорожает, цена на золото снижается, так как в таком случае драгметалл становится дороже для держателей иностранной валюты. Аналитики полагают, что в долгосрочной перспективе курс доллара ослабнет, что поддержит цены на золото.

"Новые власти США предоставят больше стимулов, политика ФРС США вряд ли станет более агрессивной в будущем. Поэтому, вероятно, мы увидим продолжение поддержки цен на золото", — сказал агентству Рейтер аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugene Weinberg).

Неделей ранее избранный президент страны Джо Байден представил план стимулирования американской экономики на 1,9 триллиона долларов, затем план поддержки был одобрен демократами в конгрессе.

Крупномасштабные денежные вливания в экономику чреваты ростом инфляции, что может вызвать выход инвесторов из ряда долларовых активов.

Читайте также:

Почему биткоин не заменит золото и обречен на падение