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https://1prime.ru/Financial_market/20210118/832834539.html
Российский рынок акций повысился по индексу Мосбиржи
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Российский рынок акций повысился по основным фондовым индексам в понедельник, рублевый – больше долларового — на фоне укрепления российской валюты к доллару, свидетельствуют... ПРАЙМ, 18.01.2021
рынок акций рф, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по основным фондовым индексам в понедельник, рублевый – больше долларового — на фоне укрепления российской валюты к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,61%, до 3471,92 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,04%, до 1474,86 пункта. Доллар при этом рос на 50 копеек, до 74,15 рубля.