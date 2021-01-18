МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по основным фондовым индексам в понедельник, рублевый – больше долларового — на фоне укрепления российской валюты к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,61%, до 3471,92 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,04%, до 1474,86 пункта. Доллар при этом рос на 50 копеек, до 74,15 рубля.